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    Ghezzal bu kez etkisiz kaldı

    Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında iyi bir performans sergileyen Ghezzal, Gaziantep karşılaşmasında beklentileri karşılayamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 12:48
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    Ghezzal bu kez etkisiz kaldı

    Beşiktaş'ın Leicester City'den transfer ettiği Rachid Ghezzal, sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

    Ancak Ghezzal da dün takım arkadaşlarına ayak uydurdu ve vasat bir performans sergiledi.

    58. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

    Cezayirli futbolcu, 58 dakika sahada kalıp 34 kez topla buluştu. Ghezzal'ın 3 orta denemesinden 1'i isabetli oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.

    Rachid Ghezzal, bir şut denemesinde ise kaleci Günay'a takıldı.

    Ghezzal bu kez etkisiz kaldı #1

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