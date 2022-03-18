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- Ghezzal hırsıyla hocasını mutlu ediyor
Ghezzal hırsıyla hocasını mutlu ediyor
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal'ın son haftalarda yükselen performansı dikkatlerden kaçmıyor.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 10:18
- Güncelleme : 18.03.2022 - 10:41
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu olan ve son haftalarda performansında bariz bir artış gözüken Rachid Ghezzal, Ümraniye'de antrenmanların da en öne çıkan ismi...
HIRSI DİKKAT ÇEKİYOR
Duran top çalışmalarında ve taktik idmanlarda attığı goller ve asistlerle göz dolduran yıldız oyuncunun formu ve arzusu, teknik heyeti Hatayspor maçı öncesi son derece mutlu ediyor.