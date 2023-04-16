Giresunspor, 11 maç sonra galip geldi Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 2023 yılında ilk kez maç kazandı.

Süper Lig’de 29. hafta maçında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Giresunspor olurken, Karadeniz ekibi kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Giresunspor, 2023 yılında ilk kez kazandı

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Jorman Campuzano attı. Ligde 11 maç sonra galibiyet alan Giresunspor, 2023 yılında ligde ilk kez kazandı.

Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaşacak

Bu galibiyetin ardından Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

Giresunspor, Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.