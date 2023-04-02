Giresunspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'la berabere kaldı Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, 2-0 düştüğü mücadelede sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’de 27. hafta maçında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Ersun Yanal'ın ekibi Alanyaspor, hakem Turgut Doman yönetiminde Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Giresunspor, geri döndü

Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Akdeniz temsilcisinde Zinedine Ferhat, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Pes etmeyen Giresunspor, 84. dakikada Doğan Can Davas ile farkı bire indirdi. 2-1'den 4 dakika sonra kazanılan penaltıdan Brandley Kuwas durumu 2-2'ye getirdi.

İki takım 1'er puan aldı

Bu beraberliğin ardından Giresunspor 24, Alanyaspor 29 puana yükseldi.

Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, Hatayspor ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.