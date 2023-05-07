Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından tartışma çıktı! Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük bir gerginlik yaşandı. Tartışma soyunma odasına kadar taştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 20. dakikasında Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İlk yarının sonlarında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Giresunspor, 68. dakikada Bajic ile ağları havalandırdı.

Güvenlik görevlileri araya girdi

Bu maçın ardından ise hem saha içinde hem soyunma odası koridorlarında olaylar çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hem sahadaki futbolcular, hem yedek kulübeleri ve hem de teknik heyetler saha içerisinde tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi.

Kavga soyunma odasına taştı

Saha içerisinde biten kavga, soyunma odası koridorlarına taştı. Güvenlik görevlilerinin olayı sakinleştirmek için çabası yetmeyince mücadelede görevli Spor Büro'ya bağlı polisler olayları yatıştırmak için devreye girdi.