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    Giresunspor, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.
    • 05.11.2022 - 16:34
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    Giresunspor, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'de 13. hafta maçında Giresunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

    İstanbulspor 10 kişi kaldı

    İstanbulspor 18. dakikada Valon Ethemi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Adi Mehremic kırmızı kart gördü ve İstanbulspor 10 kişi kaldı.

    Giresunspor, İstanbulspor u mağlup etti #1

    Giresunspor, 3 golle kazandı

    Bu dakikadan sonra Giresunspor maçın üstünlüğü eline aldı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alper Uludağ, 48. dakikada Jorman Campuzano ve 56. dakikada Robert Mejia kaydetti. İstanbulspor 87'de Jetmir Topalli ile durumu 3-2 yaptı ama bu gol sadece skoru belirledi.

    Giresunspor, İstanbulspor u mağlup etti #2

    Giresunspor, 8 hafta sonra kazandı

    Ligde sekiz hafta sonra kazanan Giresunspor puanını 12'ye yükseltti. Beş haftadır kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

    Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi oynanacak son haftada Giresunspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. İstanbulspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

    Giresunspor, İstanbulspor u mağlup etti #3

    Giresunspor, İstanbulspor u mağlup etti #4


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