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    Giresunspor, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 90'da Bajic ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
    • 21.08.2022 - 00:08
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    Giresunspor, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

    Ev sahibi Giresunspor maça Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja Sainz, Bajic 11'i ile çıktı.

    Kasımpaşa ise Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta, Turgay Gemicibaşı, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Bahoken 11'i ile maça başladı.

    Gol 90. dakikada geldi

    İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic attı.

    Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 6 yaptı. Kasımpaşa ise puansız ve son sırada kaldı.

    Giresunspor, Kasımpaşa yı tek golle mağlup etti #1


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