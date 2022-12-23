Giresunspor: Puan silme cezası olmayacak

Giresunspor, kulübün 6 yıllık borcunun ödendiği ve puan silme cezası tehlikesinin kalmadığını açıkladı.

Süper Lig temsilcisi Giresunspor, kulübün borcunun silindiğini ve puan cezası alma ihtimallerinin kalmadığını duyurdu.

"Engel olmaktan çıkarıldı"

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Hakan Karaahmet ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, kulübümüzün geçmişe dönük 6 yıllık borcuna neşter vurarak yeşil-beyazlı takımımızın altın değerindeki 3 puanının silinmesinin önüne geçti. Kulübümüzün üstünde büyük bir kambur olan ve rakiplerimiz tarafından bir koz olarak kullanılan vergi ve sigorta borçları artık bir engel olmaktan çıkartıldı.





"Teşekkür ederiz"

Süper Lig mücadelemizde bizlere destek olan ve yeşil-beyazlı kulübümüzün yıllardır kangren haline gelen vergi ve sigorta borçlarının çözüme kavuşmasında büyük emekleri bulunan Milletvekillerimiz Sayın Cemal Öztürk ve Sayın Sabri Öztürk’e, İş İnsanı Sayın Kazım Albayrak’a, GESOB Başkanı Sayın Ali Kara'ya ve başta Sayın Mustafa Tütüncü, Sayın Ercan Ayhan, Sayın Fuat Guguloğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz. Giresunspor hiçbir zaman sahipsiz değildir. Bundan sonraki süreçte Giresunspor’a inanan ve bizlere güvenenlerle Süper Lig'de yolumuza devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın." denildi.