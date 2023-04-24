Giresunspor taraftarı ıslıkladı, Onurcan Piri oynamak istemedi

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Giresunspor, Başakşehir ile Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesinin ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı.
Onurcan, ikinci yarıya çıkmadı
Yeşil-beyazlı takımın kalecisi Onurcan Piri, ilk yarının 4-0 bitmesinin ardından ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.
Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Onurcan'ı ıslıklayan taraftarlara tepki göstererek sitem etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)