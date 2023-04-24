Giresunspor taraftarı ıslıkladı, Onurcan Piri oynamak istemedi Giresunspor - Başakşehir maçının ilk yarısında taraftarlar tarafından ıslıklanan Karadeniz temsilcisinin kalecisi Onurcan Piri, ikinci yarıda kaleye geçmek istemedi ve yerini Ferhat Kaplan'a bıraktı.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Giresunspor, Başakşehir ile Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesinin ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı.

Onurcan, ikinci yarıya çıkmadı

Yeşil-beyazlı takımın kalecisi Onurcan Piri, ilk yarının 4-0 bitmesinin ardından ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Onurcan'ı ıslıklayan taraftarlara tepki göstererek sitem etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)