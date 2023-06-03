Giresunspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma şansını son haftaya taşıdı.

Süper Lig’de 37. hafta maçında Mustafa Er yönetimindeki Ümraniyespor ile İrfan Buz'un ekibi Giresunspor, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Ümraniye HekimbaşıŞehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede konuk ekip Giresunspor, küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic attı.

Giresunspor umudunu korudu

Bu sonucun ardından Giresunspor, 37 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.