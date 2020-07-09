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    Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yok

    TFF 1. Lig'de herhangi bir iddiası kalmayan Giresunspor'da 6 futbolcuya izin verildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 17:26
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    Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yok

    32. hafta sonunda 10. sırada yer alan Giresunspor'da ilginç bir gelişme yaşandı.

    Giresun ekibi, takımın hedefi kalmadığı için 6 futbolcuya izin verildiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.

    Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yok #1

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