Giresunspor'da Serginho kadro dışı kaldı Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'da, Brezilyalı kanat hücumcusu Sergio kadro dışı bırakıldı.

Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luz Junior yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmesi sona erecek

2020 yılında Arnavutluk'un Skenderbeu takımından Giresunspor'a transer olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 32 resmi maçta 3 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.

Sezon sonunda yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi sona erecek olan Sergio'nun kontratının uzatılması için 1 yıllık opsiyon maddesi bulunuyor.