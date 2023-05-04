Giresunspor'da teknik direktörlüğe İrfan Buz getirildi Süper Lig takımlarından Giresunspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini duyurdu.

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Süper Lig'de 27 puanla 16. sırada yer alan Giresunspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Hakan Keleş ile yollarını ayırmıştı.

Karadeniz temsilcisi teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılar diliyoruz" denildi.

Deneyimli teknik adam son olarak 2021 yılında Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.