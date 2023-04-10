Giresunspor'dan Beşiktaş maçı için hakem tepkisi! Giresunspor Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Süper Lig’de 28. hafta maçında Beşiktaş ile Giresunspor, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Aboubakar ile Görkem arasında yaşanan pozisyonda devam kararı çıktı

Bu maçta yaşanan bir pozisyon, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasındaki pozisyonda, Giresunspor cephesi faul bekledi ancak oyun devam etti.

"Bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir"

Giresunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları maçın hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu zaman kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor'un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir.

"Emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz"