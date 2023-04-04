Giresunspor'dan Beşiktaş'a cevap: TFF karar verdi, uzatmayın Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, TFF'nin hükmen galibiyet kararı için konuştu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "hükmen mağlubiyetlerle" ilgili kararına saygı duyduklarını söyledi.

Yamak, gazetecilere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e devam etmeyecekleri yönünde karar alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"Müsaba oynanırken kural değiştirilmez"

Giresunspor olarak TFF ile aynı görüşü savunduğunu belirten Yamak, şöyle konuştu:

"Biz zaten Kulüpler Birliği toplantısında görüşlerimizi bildirmiştik. Oynanan maçların sayılması yönünde görüşümüzü yazılı olarak da federasyona yazmıştık. Zaten doğru kararın bu olduğuna inanıyoruz. 'Müsabaka oynanırken kural değiştirilmez' diye düşünüyoruz. Artık yolumuza devam edeceğiz."

"Federasyonun kararına saygı duyuyoruz"

"Zaten biz ilk yarıda oynanan maçlarda 4 puan almıştık. Yani Hatayspor ile bir beraberliğimiz vardı, Gaziantep'i de 2-1 yenmiştik. Karar hayırlı olsun. Deprem dönemi olduğu için bu işleri uzatmak çok sevimli olmuyor. Federasyonun vermiş olduğu karara saygı duyuyoruz."

"Giresunspor olarak düşmek kelimesini ağzımıza almıyoruz"

Oynadıkları son 3 maçta berabere kaldıklarını anımsatan Yamak, şunları söyledi: