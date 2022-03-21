Giresunspor'dan Doukara açıklaması

Giresunspor, 4-1 kaybedilen Antalyaspor maçı sonrası eski takımı Antalyaspor'un taraftarlarının sevinç gösterilerine eşlik eden Souleymane Doukara'dan konuya ilişkin savunmasının istendiğini açıkladı.

Giresunspor, Süper Lig 'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Giresunspor'un futbolcusu Souleymane Doukara'nın eski takımı Antalyaspor'un taraftarlarının sevincine eşlik etmesi olay oldu.

Antalyaspor taraftarlarının galibiyet kutlamasına katılan ve üçlü çektiren Doukara'nın durumuna ilişkin Giresunspor, bir açıklama yayınladı. Yönetim Kurulu olarak Doukara'dan savunmasının istendiği ifade edildi.

GİRESUNSPOR’UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçı sonrasında Antalyaspor taraftarları tarafından tribüne çağırılan ve rakip takım taraftarıyla galibiyet sevinci yaşayan profesyonel futbolcumuz Souleymane Doukara ilgili olarak yönetim kurulumuz futbolcunun savunmasını istemiştir. Savunmanın ardından yönetim kurulumuzun alacak olduğu karar kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Doukara rakip takıma üçlü çektirdi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN