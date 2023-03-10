Giresunspor'la Fatih Karagümrük berabere kaldı

Süper Lig’de 25. haftanın açılış maçında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, 2-0 geriye düştüğü maçta geri döndü ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Gollü maçta kazanan çıkmadı

Giresunspor, 20. dakikada Rijad Bajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı takımda Borja Sainz, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Fatih Karagümrük, 57. dakikada eşitliği sağladı. Fabio Borini, bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-2'ye geldi.

Giresunspor'la Fatih Karagümrük berabere kaldı

Karagümrük Başakşehir'le karşılaşacak

Bu beraberliğin ardından Fatih Karagümrük 30, Giresunspor 23 puana çıktı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

Giresunspor'la Fatih Karagümrük berabere kaldı
Giresunspor'la Fatih Karagümrük berabere kaldı