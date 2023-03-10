Giresunspor'la Fatih Karagümrük berabere kaldı Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’de 25. haftanın açılış maçında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, 2-0 geriye düştüğü maçta geri döndü ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Gollü maçta kazanan çıkmadı

Giresunspor, 20. dakikada Rijad Bajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı takımda Borja Sainz, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Fatih Karagümrük, 57. dakikada eşitliği sağladı. Fabio Borini, bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-2'ye geldi.

Karagümrük Başakşehir'le karşılaşacak

Bu beraberliğin ardından Fatih Karagümrük 30, Giresunspor 23 puana çıktı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise Sivasspor'u konuk edecek.