Giresunsporlu Sergio Junior: Ligde kalacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Brezilyalı oyuncusu Sergio Junior, hedeflerine ulaşarak sezon sonunda ligde kalacaklarını söyledi.

Sergio Junior, kulüp tesislerinde gazetecilere, ligde final niteliğinde karşılaşmalar oynayacaklarını belirtti.

"Bizim için çok zorlu bir sezon oluyor. Giresunspor'un Süper Lig'de kalması kentteki herkes için çok önemli. Bizim için de öyle. Futbolcular olarak hiçbir zaman savaşmayı bırakmayacağız. En sonunda da hedefimize ulaşarak sezon sonunda ligde kalacağız."