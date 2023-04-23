Giresunspor'un maçını 20 yaş altı ve kadın futbolseverler ücretsiz izleyebilecek Giresunspor ligde Başakşehir ile oynayacakları maçın kadınlar ve 20 yaş altı gençlere ücretsiz olduğunu açıkladı.

AA

Süper Lig'de yarın oynanacak Giresunspor-Başakşehir karşılaşmasını, kadınlar ile 20 yaş altı çocuklar ve gençler ücretsiz izleyebilecek.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın sahalarında oynayacakları Başakşehir maçı biletlerinin, 20 yaş altı tüm çocuk ve gençler ile kadınlara kulüpten hediye olduğu belirtildi.

"Ücretsiz maç biletlerini Passolig gişelerinden yükletebilirler"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: