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    Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

    Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilere eski futbolcuları Giuliano'dan geri dönme teklifi geldi. Menajeriyle ilk detayları görüşen yönetim şimdilik beklemeye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 12:59
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    Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor

    Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından o mevkiyi doldurmak isteyen Fenerbahçe, araştırmalarını sürdürüyor.

    YAKINDA SERBEST KALACAK

    Sarı-lacivertli formayla kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü fetheden Giuliano, geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.

    Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor #1

    Şubat ayından bu yana maaş alamayan Brezilyalı futbolcu konuyu FIFA'ya taşıyarak kulübünden şikayetçi oldu.

    MENAJERİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

    Yakında bonservisini eline almayı planlayan Giuliano, menajeri vasıtasıyla eski kulübü Fenerbahçe ile temas kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. Sarı-lacivertli takımın henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenilirken, futbolcunun serbest kalması halinde çubuklu formayı tekrar giymesi mümkün gözüküyor.

    Giuliano bu sezon 27 maçta 10 gol 7 asistle oynadı.

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