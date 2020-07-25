- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
Giuliano, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 12:59
Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından o mevkiyi doldurmak isteyen Fenerbahçe, araştırmalarını sürdürüyor.
YAKINDA SERBEST KALACAK
Sarı-lacivertli formayla kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü fetheden Giuliano, geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Şubat ayından bu yana maaş alamayan Brezilyalı futbolcu konuyu FIFA'ya taşıyarak kulübünden şikayetçi oldu.
MENAJERİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ
Yakında bonservisini eline almayı planlayan Giuliano, menajeri vasıtasıyla eski kulübü Fenerbahçe ile temas kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. Sarı-lacivertli takımın henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenilirken, futbolcunun serbest kalması halinde çubuklu formayı tekrar giymesi mümkün gözüküyor.
Giuliano bu sezon 27 maçta 10 gol 7 asistle oynadı.