Gökdeniz Bayrakdar, 1. Lig'de gollerine devam ediyor Ara transfer döneminde Süper Lig takımı Antalyaspor'dan, 1. Lig temsilcisi Bodrumspor'a imza atan Gökdeniz Bayrakdar, yeni takımının gol yükünü sırtladı.

DHA

1'inci Lig'de üst üste deplasmanlarda Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u da 4-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden iddialı konuma gelen Bodrumspor'da kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar adeta gol şov yaptı.

2 maçta 5 gol attı

Devre arasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan gelen 21 yaşındaki oyuncu 2 maçta atılan 8 golün 5'ine imzasını koydu.

Bandırmaspor müsabakasında ağları 2 kez sarsan oyuncu, Boluspor karşılaşmasında ise hat-trick yaparak galibiyetlerin baş mimarı oldu.

Bodrumspor'la 11 maçta 7 kez ağları havalandırdı

Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'la Süper Lig'de 13 maça çıkıp 2 gol kaydeden Gökdeniz, Bodrumspor'la ise 11 maçta 7 kez fileleri sarstı.