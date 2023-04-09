Gökdeniz Bayrakdar, 1. Lig'de gollerine devam ediyor

DHA
1'inci Lig'de üst üste deplasmanlarda Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u da 4-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden iddialı konuma gelen Bodrumspor'da kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar adeta gol şov yaptı.
2 maçta 5 gol attı
Devre arasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan gelen 21 yaşındaki oyuncu 2 maçta atılan 8 golün 5'ine imzasını koydu.
Bandırmaspor müsabakasında ağları 2 kez sarsan oyuncu, Boluspor karşılaşmasında ise hat-trick yaparak galibiyetlerin baş mimarı oldu.
Bodrumspor'la 11 maçta 7 kez ağları havalandırdı
Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'la Süper Lig'de 13 maça çıkıp 2 gol kaydeden Gökdeniz, Bodrumspor'la ise 11 maçta 7 kez fileleri sarstı.