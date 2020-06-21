Gökhan Gönül'den 3 gol 3 asist

Denizlispor maçında iyi oyununu golle süsleyen Gökhan Gönül, 24 maçta 3 gol 3 asiste ulaştı.

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Gökhan Gönül, performansıyla takdir topluyor.

35 yaşında olmasına rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen tecrübeli oyuncu, defansta yaptığı kritik müdahalelerle Denizlispor'un ataklarını kesmeyi başardı.

İyi oyununu golle süsleyerek takımını 2-1 öne geçiren Gökhan, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 24 resmi maça çıkan Gökhan, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.