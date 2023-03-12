Göksel Gümüşdağ: Gent maçına bütün takımların taraftarlarını bekliyoruz Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçının ardından Gent maçı için bütün futbolseverlere çağrıda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından konuşan Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı. 35. dakikada 10 kişi kaldıkları için işlerin zorlaştığını söyleyen Gümüşdağ, geçen hafta oynanan ve hava şartlarının ağır olduğu Gent mücadelesi nedeniyle teknik ekibin rotasyona gittiğini belirtti.

"Hocamızın rotasyon kararı doğruydu"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun rotasyon kararının doğru olduğunu ve sahadaki futbolcuların da ellerinden gelen mücadeleyi verdiğini ifade eden Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız yaptığı rotasyonla çarşamba günkü maç için oyuncuların dinlenmesine fırsat verdi. Bu maç kırmızı kartın ardından zor bir mücadele oldu. Ligin telafisi var. Biz artık Gent maçına hazırlanıyoruz. Başakşehir için tarihi bir maç olacak. Ülke puanı açısından 12. sıradayız. Bizim maçımız, Fenerbahçe'nin maçı ve Sivasspor'un maçı ülke puanı açısından çok önemli."

"Gent maçının tüm gelirini deprem bölgesine bağışlayacağız"

3 yıl önce oynanan Kopenhag maçı öncesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle çağrıda bulunduğunu hatırlatan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:

"Kopenhag maçı için "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." çağrısında bulunmuştum. Yüzyılın felaketini yaşadık ve acılarımız çok sıcak. Bu maçın tüm gelirini deprem bölgesine bağışlayacağız. Buradan çağrıda bulunuyorum, tüm renklere stadımız açık. Bu maçı Türk bayraklarıyla donatacağız. Yarın tüm kulüp başkanlarımıza da çağrıda bulunacağım. Hepsini buraya davet etmek istiyorum. Tüm renkleri, taraftarlarımızı, Başakşehir taraftarını ve ilçemizi bu maça bekliyoruz. Bu maç milli maç kadar önemli. İyi bir sonuç alıp Gent'i elemek istiyoruz."

"DNA'mızda Avrupa var"

Kulüp olarak Avrupa'da 50. maça çıkacaklarının altını çizen Göksel Gümüşdağ, her yıl ortalama 6 Avrupa maçına çıktıklarını ve bunun başarı olduğunu da söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: