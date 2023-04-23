Gol düellosunda Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5 golle geçti 1. Lig'de 34. hafta maçında Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup ederek Süper Lig iddiasını sürürdü.

1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde zirve yarışında olan Rizespor ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maç gol düellosuna sahne olurken Karadeniz ekibi mücadeleden 5-3'lük skorla galip ayrıldı.

Rizespor, sahasında kazandı

Rizespor, karşılaşmanın 7. dakikasında Sinan Osmanoğlu ile öne geçti. Gençlerbirliği, 27. dakikada Mete Demir ile eşitliği buldu. Rizespor, 32. dakikada John Mary ile yeniden öne geçti. Gençlerbirliği bu kez 45+1'de Himmet Ertürk ile skora denge getirdi. Rizespor, 45+6'da bu kez Yannick Bolasie ile öne geçti ve soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle gitti.

Karadeniz temsilcisi, ikinci yarının başında 46. dakikada Amilton ile ilk kez 2 farklı üstünlük sağladı ve skor 4-2 oldu. Rizespor'da 3. golü atan Yannick Bolasie, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 5-2 oldu. Gençlerbirliği'nde 56. dakikada Abdullah Durak penaltıdan attığı golle durumu 5-3 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla mağlup etti.

Rizespor, avantajı eline aldı

Bu galibiyetin ardından Rizespor, ligde 63 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi, Eyüpspor ve Pendikspor'un berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirdi. 2. sırada bulunan Rizespor, 3. sıradaki Pendikspor ile puan farkını 5'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı.

Rizespor, ligin 35. haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği, evinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.