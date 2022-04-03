Gomis bu sezon attığı 5 golün 3'ünü penaltıda attı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Bafetimbi Gomis, Karagümrük karşısında attığı golle 5. kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli santrfor bu gollerinin 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Karagümrük maçında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

PENALTI USTASI

Bafetimbi Gomis, söz konusu gollerin üçünü penaltı atışlarından kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel ise ligde ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.



