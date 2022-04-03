Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
682.884
-0.22%
BTXN Coin
35.80
-2.37%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Gomis bu sezon attığı 5 golün 3'ünü penaltıda attı

    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Bafetimbi Gomis, Karagümrük karşısında attığı golle 5. kez rakip fileleri sarstı. Deneyimli santrfor bu gollerinin 3'ünü penaltıdan kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gomis bu sezon attığı 5 golün 3'ünü penaltıda attı

    Karagümrük maçında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, ligde 5. kez ağları havalandırdı.

    Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

    PENALTI USTASI

    Bafetimbi Gomis, söz konusu gollerin üçünü penaltı atışlarından kaydetti.

    Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel ise ligde ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

    Gomis bu sezon attığı 5 golün 3 ünü penaltıda attı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Suriyeli sahte dişçiye baskın
    3. Sayfa

    Suriyeli sahte dişçiye baskın

    Görüş Bildir