Gomis: Fenerbahçe, Türkiye'de ikinci

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Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki şampiyonluğunda başrol oynayan Bafetimbi Gomis'in, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenebrahçe ile ilgili paylaşım yaptı.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

''FENERBAHÇE, TÜRKİYE'DE İKİNCİ''

Gomis'in paylaşımında, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşımın ardından yıldız oyuncuya tepki gösterdi.