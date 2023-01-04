Gomis golden sonra Torreira'yı unutmadı

Bafetimbi Gomis, Ankaragücü karşısında attığı golden sonra Lucas Torreira'nın formasını tribünlere göstererek anneannesini kaybeden takım arkadaşına destekte bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede sarı-kırmızılı takımın ikinci golü 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Golü attı, sevinci Torreira'ya destekte bulundu

Maçın 30. dakikasında Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in asistinde Bafetimbi Gomis yaptığı vuruşla Ankaragücü kalecisi Bahadır'ın ayağından seken topla golü buldu.

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan Gomis, geçtiğimiz gün anneannesi vefat ettiği için ülkesi Uruguay'a giden takım arkadaşı Lucas Torreira'nın formasını taraftarlara gösterdi.

Karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol attı

Gomisa kaydettiği bu gol ile Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atmayı başardı. 37 yaşındaki tecrübeli golcü Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.