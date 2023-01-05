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    Gomis ve Batshuayi derbiye hazır

    Gomis ve Batshuayi derbiye hazır

    Son maçlarda attıkları gollerle takımlarına büyük katkı sağlayan Bafetimbi Gomis ve Michy Batshuayi, derbinin en önemli isimleri olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:56
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:44
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    Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti.

    Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    9 gole ulaştı

    37 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkardı. Gomis bu gollerin 7’sini Süper Lig’de, 2’sini de Türkiye Kupası’nda kaydetti.

    Gomis, Mauro Icardi'nin uzun süren sakatlığı nedeniyle derbide Galatasaray'ın en büyük gol silahı olacak.

    Gomis

    Batshuayi liderliği istiyor

    Pazar günü liderlik için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de ise Belçikalı yıldız Michy Batshuayi öne çıkıyor.

    Son 3 maçta 5 gol atan Batshuayi, "Galatasaray'ı yenip lider olacağız." açıklaması yaptı.

    Bu sezon oynadığı 17 maçta 13 gol atan Belçikalı, performansıyla göz doldurdu.

    Batshuayi

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