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    Gomis'in yarısı kendi yüzü yarısı da aslan yüzü olan tablosu

    Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, sanata olan düşkünlüğüyle biliniyor. Futbolcunun yarı aslan yarı kendi yüzü olan tablosu beğeni topladı.
    • 26.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:11
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    Gomis'in yarısı kendi yüzü yarısı da aslan yüzü olan tablosu

    Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, sanata düşkünlüğüyle adından söz ettiriyor. Özellikle Galatarasay figürlü sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla tanınan Gomis, geçtiğimiz günlerde heykeltıraş Gina Ginali imzalı yarı aslan yarı kendi yüzü olan bir tabloyu koleksiyonuna ekledi.

    "Her yönüyle bana ait olan tablo"

    Gomis, Gina Ginali imzalı eser için "Her yönüyle bana ait olan bu harika tablo için Gina’ya çok teşekkür ederim." diyerek bu eserin sanat koleksiyonunun en özel parçalarından biri olacağını açıkladı.

    Gomis in yarısı kendi yüzü yarısı da aslan yüzü olan tablosu #1

    "Çok güzel oldu"

    Çok beğendiği tabloyu sosyal medya hesaplarından da paylaşan Gomis, "Gina Ginali’nın eserlerine zaten bayılıyorum ama bu eser benim için çok değerli ve çok özel oldu." diye konuştu.

    Gomis in yarısı kendi yüzü yarısı da aslan yüzü olan tablosu #2


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