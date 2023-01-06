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    Göztepe, Ajdin Hasic'i gönderdi

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş’tan kiraladığı Ajdin Hasic’ten beklediği verimi alamadı. İzmir ekibi, Boşnak oyuncuyla yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 14:13
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:17
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    Göztepe, Ajdin Hasic'i gönderdi

    Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, iki futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı.

    Dış transferde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak golcü Ajdin Hasic ve Hertha Berlin'den gelen orta saha Mesut Kesik'le vedalaştı.

    Göztepe macerası sona erdi

    Antalya kampına dahil edilmeyen iki oyuncunun da Göztepe macerası resmen sona erdi.

    Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen Ajdin Hasic, bir türlü beklentileri karşılaşamadı.

    Sakatlıklar da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 1'inci Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

    Göztepe, Ajdin Hasic i gönderdi #1

    147 dakika süre aldı: 1 gol attı

    Hasic, ligde 147 dakika süre alırken sadece 1 defa gol sevinci yaşayabildi.

    Gurbetçi Mesut Kesik, istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Ligde 6, kupada 1 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, toplam 456 dakika sahada kaldı.

    Göztepe, Ajdin Hasic i gönderdi #2


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