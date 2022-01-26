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Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Altay ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?