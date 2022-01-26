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Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 17:03
- Güncelleme : 26.01.2022 - 17:04
Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe evinde, küme düşme hattında olan Altay ile karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk yarısında kötü bir performans sergileyen Göztepe, küme düşme hattına gelmişti. Ancak şimdilerde peş peşe galibiyetler alan bir takım haline geldi.
Altay ise Mustafa Denizli'nin ardından takımın başına Mert Nobre'yi getirdi ancak işler düzelmedi.
Düşme hattından ilerleyemeyen Altay, Göztepe'nin evinde oynanacak olan bu maçı kazanmanın peşinde.
Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen ve takımlarını stadyuma giderek desteklemenin planlarını yapanlar, zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe - Altay 6 Şubat 2022 Pazar günü karşılaşacak. Göztepe'nin stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
MET NOBRE DÖNEMİ BİTTİ
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.