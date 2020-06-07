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    Göztepe, Atınç Nukan'la sözleşme uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Atınç Nukan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2020 - 12:50
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    Göztepe, Atınç Nukan'la sözleşme uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadeleri kullanıldı.

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