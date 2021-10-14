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Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe ve Kasımpaşa ligin 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, futbolseverler, "Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.