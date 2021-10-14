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- Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 19:19
Göztepe ve Kasımpaşa iki güçlü takım olmalarına rağmen lige istedikleri gib başlayamadı.
Kasımpaşa ve Göztepe bu hafta karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, iki ekipte galibiyet hedefliyor.
Göztepe puan durumunda 18. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 16. sırada kendisine yer buldu.
İzmir ve İstanbul ekibinin karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ulaşmak istiyor..
Peki,Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Göztepe maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Göztepe maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.