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Göztepe Kulübünün 96. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Göztepe Kulübünün 96. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden, Süper Lig ekibi Göztepe'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı.