Göztepe'de İlhan Palut istifa etti

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un, sarı-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

Koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta da 3 puanı göremeyen İzmir ekibinde, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından İlhan Palut'un istifasını yönetime sunduğu öğrenildi. Ancak yönetimin, bu istifayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Göztepe, şu anki sıralamaya göre Süper Lig'de, 38 puanla 8. sırada yer alıyor.