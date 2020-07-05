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    Göztepe'de İlhan Palut istifa etti

    Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un, sarı-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 14:04
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    Göztepe'de İlhan Palut istifa etti #1

    Süper Lig'in 30. haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

    Koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta da 3 puanı göremeyen İzmir ekibinde, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından İlhan Palut'un istifasını yönetime sunduğu öğrenildi. Ancak yönetimin, bu istifayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

    Göztepe'de İlhan Palut istifa etti #2

    Göztepe, şu anki sıralamaya göre Süper Lig'de, 38 puanla 8. sırada yer alıyor.

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