Küme düşen ve satış işlemleri gerçekleşmek üzere olan Göztepe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Peki, Göztepe'de yeni teknik direktör kim olacak?

Süper Lig'de istediği başarıyı sağlayamayan İzmir ekibi Göz-Göz, küme düşerek herkesi üzdü.

Uzun süredir Süper Lig'de olan Göztepe'nin küme düşmesi sonrası, yeniden yapılanmaya gidilecek.

Bu kapsamda önce satışı gerçekleşecek olan Göztepe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı ise belirsiz..

Birçok isim öne çıkarken taraftarlar detaylara hakim olmak için, "Göztepe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Göztepe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte yanıtı...

Göztepe'de yeni teknik direktör kim olacak?

DHA'nın haberine göre; yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkacak Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduracak şirket, futbolla ilgili tüm kararları alacak.

Mevcut yönetim ise teknik adam ve özellikle yerli oyuncu seçiminde Ankersen'e yardımcı olacak.

İlk olarak yeni çalıştırıcıyı belirleyecek olan sarı-kırmızılılar, Altınordu'da ayrılan Hüseyin Eroğlu ismini gündeme getirdi. Adı Galatasaray'la futbol direktörlüğü için de anılan Eroğlu ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi.

Mevcut yönetimin Hüseyin Eroğlu'nu Rasmus Ankersen'e önerdiği öğrenildi.