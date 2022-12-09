Göztepe'den TFF'nin kararına tepki

1. Lig ekiplerinden Göztepe, Altay maçının ardından iki kulübün müsabakayı tekrar oynama isteğinin göz ardı edildiğini, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) işin kolayına kaçtığını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göztepe-Altay maçı için TFF'nin iki takıma da hükmen mağlubiyet kararı vermesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir"

Türk futbolunda çok daha fazla kişinin sahaya girdiği olaylarda bu tarz bir kararın verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayların ardından iki kulübün de sağduyulu açıklamaları ve maçı oynama isteği göz ardı edilmiştir. Tarihi bir fırsatı kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu tür cezalarla bir yere varılamadığını görememiş ve yine işin kolayına kaçmıştır. Ülke futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yapan bir kurum, bu kararıyla 'futbol'u cezalandırmıştır.

6222 Spor Şiddet Yasası da bu yüzden çıkarılmıştır. Kulüplere ceza verilerek, ülke gerçeklerinin değiştirilemeyeceği kabul edilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, 6222'yi göz önüne alarak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak çözümler üretebileceklerini görmeliydi."





"Amacı futbol izlemek olan taraftarlara yapılan haksızlıktır"



Cezadaki "müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralların her iki takım taraftarları tarafından ihlal edildiği anlaşıldığından" gerekçesinin evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunun savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakada taraftarlarımız değil, kulübümüzle hiçbir ilişkisi olmayan 'bir kişi' sahaya girmiş, ardından yakalanmış ve tutuklanmıştır. Olayların başından itibaren Göztepe olarak yapılanları hiçbir şekilde desteklemediğimizi, onaylamadığımızı belirtmemize rağmen ceza yine kulübümüze kesilmiştir.

Bu cezayla sadece kulüpler değil, sahada en ufak taşkınlık çıkarmadan mücadele etmeye çalışan oyuncuların da 'Futbol oynama hakkı' ellerinden alınmıştır. Ayrıca stadyumdaki kameralar sayesinde olayları çıkaranların yakalanıp, cezalandırıldığı bir durumda verilen seyircisiz oynama cezası da amacı futbol izlemek olan taraftarlara yapılan haksızlıktır."





"Hukuk zemininde haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtmek isteriz"



Bu kararın kabul edilmediği belirtilerek, "Bundan sonraki süreçte de kulüp olarak hukuk zemininde haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.