Göztepe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Göztepe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Küme düşen Göztepe'de satış işlemleri devam ederken, bir yandan ise yeni sezonun yapılanmasına başlandı. Süper Lig'e çıkmak isteyen Göztepe, kolları sıvadı ve hoca arayışına girdi.

Süper Lig'in uzun süredir iddialı takımlarından birisi olan Göztepe, tüm mücadelesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Birçok kez teknik direktör değiştiren Göztepe, umduğunu bulamadı ve küme düşerek herkesi düştü.

Oldukça güçlü bir taraftar kitlesi olan Göz-Göz, satış işlemlerinin ardından yeniden yapılanmaya gidecek.

Süreyi çok uzatmadan Süper Lig'e çıkmak isteyen başarılı takım, taraftarlarını yeniden mutlu etmek istiyor.

Yapılanma kapsamında birçok futbolcu kadroya dahil edilecek ancak öncelik takımın emanet edileceği teknik direktörde olacak.

Bu kapsamda yeni hoca arayışları sürerken, "Göztepe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Göztepe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte yanıtı...

Göztepe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Göztepe'yi yeniden Süper Lig'e döndürmeyi planlayan Danimarkalının Süper Lig'den düşen Ç.Rize'yi çalıştıran Bülent Korkmaz'a, Ankersen'in teklif götürdüğü öğrenildi.

53 yaşındaki Korkmaz ile görüşmelerini sürdüren Ankersen, deneyimli çalıştırıcının Karadeniz ekibindeki durumunu takip ediyor.