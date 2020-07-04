G.Saray, İrfan Can'ı istiyor

Transferde bu sezon sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için rakip oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ertelenen maçlar oynanmaya devam ederken, kulüpler de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon ekonomik sorunlar nedeniyle yerli futbolculara yönelen Fenerbahçe ve Galatasaray, listelerine aynı isimleri alınca transferde de ezeli rakip oldular. Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş için karşı karşıya gelen iki kulüpten, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katan taraf olmuştu.

BU KEZ İRFAN CAN İÇİN RAKİP OLDULAR

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez İrfan Can Kahveci için rakip oldu.

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun, Başakşehir'den İrfan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği biliniyordu. Bu kez de sarı-kırmızılılar, rakiplerinin istediği isme yöneldi.

FATİH TERİM İSTİYOR

İrfan Can Kahveci'yi listesine alan Aslan'da, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in, milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın, İrfan Can için, "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın Başakşehir ile sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı.