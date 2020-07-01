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    G.Saray: Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama var

    Galatasaray Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 14:09
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    G.Saray: Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama var #1

    Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

    3 HAFTA YOK

    3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Gabonlu futbolcu, bu hafta oynanacak olan kritik Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

    İşte yapılan açıklama:

    "Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    G.Saray: Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama var #2

    MARCAO DÖNÜYOR

    Öte yandan Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda yapılan bir antrenman sırasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilen Marcao'nun ise, geri döndüğü öğrenildi.

    Brezilyalı oyuncunun, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alabileceği belirtildi.

    G.Saray: Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama var #3

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