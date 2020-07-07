En Son Haber

Futbol Haberleri

G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı

G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.