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    G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı

    Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 18:55
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    G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı #1

    Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıya kısa süre önce iki ameliyat geçiren Mustafa Cengiz başkanlık yaptı.

    Toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Toplantıda kulübün güncel meselelerini ele alındı.

    G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı #2

    Denetim Kurulu üyeleri Emir Otluoğlu, Gürol Ayan, Günhan Aksoy ve Başar Gündüz de toplantı salonunda bulundu.

    G.Saray yönetimi, Başkan Cengiz başkanlığında toplandı #3

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