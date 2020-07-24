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    Guldbransen, Başakşehir'de kalıyor

    Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Fredrik Guldbransen, Norveç basınına yaptığı açıklamada, İstanbul'da kalmayı planladığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 10:20
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    Guldbransen, Başakşehir'de kalıyor

    Başakşehir’in Norveçli yıldızı Fredrik Gulbrandsen, ülke basınına konuştu.

    27 yaşındaki forvet, “Başakşehir’de çok büyük yıldızlar var. Robinho ve Demba Ba, aklı başında ve kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim futbolcular. Bu sezon 30’dan fazla maçta görev yaptım. Ama yine de sezonun sonuna doğru takıma daha çok katkıda bulunabilmeyi dilerdim." sözlerini kullandı.

    Guldbransen, Başakşehir'de kalıyor #1

    "BAŞAKŞEHİR'DE KALMAYI PLANLIYORUM"

    Konuşmasında İstanbul'da mutlu olduğunu da ifade eden Norveçli, "Yeni bir teklif gelmedikçe ya da Başakşehir benimle devam etmek istediği müddetçe takımda kalmayı planlıyorum. Hem şehir hem de takım beni çok geliştiriyor.” dedi.

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