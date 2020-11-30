2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.

Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.

Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi - İZLE



2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.

Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.