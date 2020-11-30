Euro
9.3432
-0.09%
Dolar
7.7897
-0.31%
Altın
444.05
-1.22%
Borsa
1.295
-2.52%
Bitcoin
149.121
4.77%
EXEN Coin
9.09
8.86%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi

    2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un taraftarları koronavirüs tedbirleri nedeniyle maça alınmayınca mücadeleyi yüksek tepelerden izlemeyi tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 17:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi

    2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.

    YÜKSEK TEPELERDEN MAÇ İZLEDİLER

    Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.

    Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi - İZLE

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi #1

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi #2

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi #3

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi #4

    Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi #5

    2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.

    Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.

     

    Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir