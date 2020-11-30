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- Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi
Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un taraftarları koronavirüs tedbirleri nedeniyle maça alınmayınca mücadeleyi yüksek tepelerden izlemeyi tercih etti.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 16:45
- Güncelleme : 30.11.2020 - 17:00
2. Lig Beyaz Grup'ta, evinde ağırladığı Uşak Spor'a 3-0 yenilen Gümüşhanespor'un bazı taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı, stadı gören yüksek noktalardan izledi.
YÜKSEK TEPELERDEN MAÇ İZLEDİLER
Gümüşhane Yenişehir Stadı'ndaki Gümüşhanespor-Uşak Spor karşılaşması, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda seyircisiz oynandı.
Takımlarının karşılaşmasını izlemek isteyen bazı taraftarlar, çözümü stadyumu tepeden gören yüksek noktalarda buldu. Taraftarların maske taktığı, bazılarının ise tek başına oturmayı tercih ettiği gözlendi.
Gümüşhanespor taraftarları, maçı yüksek tepelerden izledi - İZLE