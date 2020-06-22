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    Günay: Gaziantep kimseye yatmaz

    Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Galatasaray maçına 'yatma' ya da 'çelme takma' gibi düşüncelerle çıkmadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 10:09
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    Günay: Gaziantep kimseye yatmaz

    Gaziantepli kaleci Günay Güvenç, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

    28 yaşındaki kaleci, Galatasaray'a "yatma" ya da "çelme takma" gibi bir düşüncelerinin olmadığını ve her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

    Günay, "Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettik, puan almayı hak ettik. Taraftar olsaydı çok daha fazla zorlanabilirdik, ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Her maçı kazanmak istiyoruz, Galatasaray'ı da yenmek istiyorduk. Bizim bazı takımlara yattığımız gibi algılar yapılıyor ama böyle bir şey yok. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ve işimizi yapıyoruz, işi farklı yerlere çekmeye çalışmasınlar." dedi.

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