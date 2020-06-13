Gustavo: 3 puanı almak çok önemliydi

Attığı şık golle takımına 3 puanı getiren isim olan Gustavo, "Hem Türkiye hem dünya için zor periyottu. Bu periyotta insanlara mutluluk verdiysek ne mutlu" dedi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada mükemmel bir gole imza atan Luiz Gustavo, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Brezilyalı futbolcu, "Hem Türkiye hem dünya için zor periyottu. Bu periyotta insanlara mutluluk verdiysek ne mutlu. Maçı kazanıp 3 puanı elde etmek çok önemliydi. Sanırım en önemli şey sağlıklı olmak olduğu için insan şükretmeli. Her gün kendim ve ailem sağlıklı olduğu için Tanrı'ya şükrettim. Çok fazla insan hayatını kaybetti çünkü. Yaşım 30'un üstünde, 30 sonrası futbol oynamak her yıl daha zor olur. Ben her geçen gün kendime daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. İşin sırrı bu bence." ifadelerini kullandı.