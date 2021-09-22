Gustavo Assunçao: Keşke böyle olmasaydı

Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçın ardından ilk maçına çıkan Assunçao'dan açıklamalar geldi.

Galatasaray'da ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"KEŞKE SONUÇ BÖYLE OLMASAYDI"

İyi başlayamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "İlk maçıma çıktım. Keşke sonuç böyle olmasaydı. İyi bir sonuçla başlayabilseydim Galatasaray kariyerine. Diğer taraftan böyle büyük bir formayı giydiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.



