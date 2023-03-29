Gustavo Henrique, Kapadokya'yı gezdi Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Gustavo Henrique, izin gününde ailesi ile birlikte Kapadokya'yı ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kapadokya bölgesini gezdi.

Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jesus'un verdiği 3 günlük izni fırsata çeviren Brezilyalı futbolcu, eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistlik merkezlerini ziyaret etti.

3 gece konakladı

Fenerbahçeli Gustavo Henrique, daha önce bölgeye gelen takım arkadaşı Luan Peres'in tavsiyesiyle eşi ve 2 çocuğuyla Kapadokya'da 3 gece konakladı. Fenerbahçeli futbolcu burada 30'uncu yaşını da ailesiyle birlikte kutladı.

Rehberler eşliğinde gezerek birçok etkinlikten yararlanan Gustavo Henrique, ATV ve balon turu gibi bölgenin gizemli güzelliklerini yerden ve gökyüzünden izleme imkanı buldu.