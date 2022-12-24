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- Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz
Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz
Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Gustavo Henrique, 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından konuştu. Henrique, "Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz. dedi.
- 24.12.2022 - 21:40
- Güncelleme : 24.12.2022 - 21:48
Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Gustavo Henrique, Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.
"Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz"
Kısa bir değerlendirme yapan Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı; "Zor bir maç oldu. Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz."