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    Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz

    Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Gustavo Henrique, 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından konuştu. Henrique, "Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz. dedi.
    • 24.12.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 21:48
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    Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz

    Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

    Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Gustavo Henrique, Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.

    "Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz"

    Kısa bir değerlendirme yapan Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı; "Zor bir maç oldu. Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz."

    Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz #1


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