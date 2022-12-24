Gustavo Henrique: Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Gustavo Henrique, 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından konuştu. Henrique, "Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz. dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Gustavo Henrique, Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.

"Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz"

Kısa bir değerlendirme yapan Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı; "Zor bir maç oldu. Mücadelemizi ettik, yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz."