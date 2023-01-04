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    Güven Yalçın İtalya'da kalıyor

    Adı Süper Lig takımlarıyla anılan 23 yaşındaki Güven Yalçın'ın Türkiye'ye dönme planı olmadığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 16:45
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:47
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    Güven Yalçın İtalya'da kalıyor

    Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa’da devam eden Güven Yalçın’ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "İtalya'da kalıyor"

    DHA'ya konuşan Akan, “İtalya’da mutlu, kariyerine Genoa’da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa’dan teklifler var ancak hem Güven İtalya’da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

    Güven Yalçın İtalya da kalıyor #1

    Beşiktaş'ın eski futbolcu Güven Yalçın'ın Süper Lig temsilcisi Hatayspor'la adı geçiyordu. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in, 23 yaşındaki forveti istediği konuşuluyordu.


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