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- GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 18:34
- Güncelleme : 14.10.2021 - 18:35
Çaykur Rizespor ve GZT Giresunspor istedikleri başarıyı yakalayamadı ve puan cetvelinde son sıraya yerleşti.
GZT Giresunspor lige çıktıktan sonra alt sıralardan kurtulamazken, Rize'de ise kadro ardından teknik direktör yenilendi.
Bülent Uygun'un ardından Hamza Hamzaoğlu ile yola devam eden Rize, Giresun maçından galip ayrılmak istiyor.
İki takımın alt sıralardan kurtulma mücadelesi vereceği maç için zaman ve saat bilgisi araştırılıyor.
Futbolseverler, "GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.