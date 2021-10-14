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GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor ligin son sırasında bulunurken, ligin 9. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?